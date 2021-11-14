В Ярославской области уже неделю ищут пропавшую женщину

Пропавшая нуждается в медицинской помощи. Фото: "ЛизаАлерт"

4 ноября в поселке Горки Переславского района Ярославской области пропала 41-летняя Елена Шишкова. Сегодня 14 ноября, а о местонахождении женщины до сих пор ничего неизвестно.

- Рост Елены 160 сантиметров, она худощавого телосложения. Волосы темные, глаза карие, - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая нуждается в медицинской помощи. Если вы что-то знаете о Елене или видели ее, то сообщите об этом по телефону горячей линии поискового отряда: 88007005452, либо в полицию по номеру 112.