В Ярославле эвакуировали посетителей крупного торгового центра

К спасателям за помощью никто не обращался. Фото:"Подслушано в Ярославле"

13 ноября в Ярославле в торговом центре «Альтаир» около 19:30 вечера эвакуировали всех посетителей. На улице оказалось около сотни людей, об этом сообщили очевидцы.

- На фуд-корте произошли неполадки с вытяжкой, замкнуло проводку, - рассказали посетители в группе «Подслушано в Ярославле».

Также ярославце передают, что эвакуации в ТЦ дело постоянное.

- Уже все-таки стоит привести в порядок электрику или, что там постоянно дает сбой. Бедные пожарные катаются впустую, - дополнила ярославна.

«КП-Ярославль» обратилась в МЧС, чтобы узнать подробности о произошедшем, но к спасателям за помощью в тот вечер никто не обращался.