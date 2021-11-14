Ярославна лишилась двух миллионов рублей

В полиции возбудили уголовное дело против звонивших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мошенники снова проводят жителей Ярославской области на кругленькую сумму. На этот раз жертвой злоумышленников стала 58-летняя женщина.

- Накануне пострадавшей на сотовый телефон позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и полиции. Под предлогом отмены несанкционированного кредита и списания денежных средств убедили женщину перевести ее сбережения в сумме 560 тысяч рублей на «безопасную страховую ячейку», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Но на этом злоумышленники не остановились. Они убедили ярославну взять кредит на 1 890 000 рублей и перевести им полученные деньги. Сейчас в полиции против звонивших возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».