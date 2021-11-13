Деньги, которые получат ребята, они могут направить только на свое образование. Фото: Правительство Ярославской области

Шесть школьников из Ярославской области выиграли по миллиону рублей во всероссийском конкурсе "Большая перемена". Победителями стали ученики ярославского лицея №86 Алиса Дмитриевская, Александр Шляхтуров, Илья Трейер, Захар Баландин и Дмитрий Ращепкин, а также Александр Печаткин из лицея №2 Рыбинска.

В этом году в конкурсе участвовали 2,5 миллиона школьников 5-10 классов и студентов колледжей, в финал вышли полторы тысячи человек, в том числе, 12 представителей нашего региона - 10 из Ярославля и двое из Рыбинска.

Ребята, объединившись в команды, решали кейсовые задания по четырем направлениям: "Искусство и творчество", "Образовательная технология", "Среда обитания" и "Общество". Школьники разработали свои проекты, которые должны улучшить ситуацию в этих сферах жизни.

Темой проекта Алисы Дмитриевской стали AR-технологии в образовании. Александр Шляхтуров разработол модель идеальной деревни, чтобы сократить темпы урбанизации и привлечь людей в малые города и населенные пункты. Проект Дмитрия Ращепкина и Ильи Трейера "Векторная система образования" направлен на запуск более углубленных профильных классов. Захар Баландин трудился над созданием "умного театра", анализируя правила посещения мероприятий и разрабатывая адаптивные рекомендации, исходя из эмоций пользователя.

Деньги, которые получат ребята, они могут направить только на свое образование. Отметят и педагогов, подготовивших победителей. Им вручат премии в 150 тысяч рублей.