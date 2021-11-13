Глава Тутаевского района начал принимать жалобы местных жителей по телефону Фото: Полина Вачнадзе

Глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов решил открыть прямую телефонную связь с местными жителями. Так он будет более оперативно узнавать о проблемах на местах и реагировать на них.

- По номеру телефона 8(995)532-69-47 я буду принимать звонки в заранее запланированное время. Звонить можно как с сотовых, так и с городских. Говорить можем о проблемах, так и об успехах и планах на будущее, - написал на своей странице ВКонтакте Дмитрий Юнусов.

Первый "телефонный прием" уже прошел в пятницу, 12 ноября. О следующих в администрации Тутаевского района сообщат дополнительно.

При этом каналы связи в социальных сетях ВКонтакте, "Одноклассники", "Фейсбук" и "Инстаграм" продолжат работать в привычном режиме. Там также можно оставлять свои жалобы и предложения.