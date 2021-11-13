В Ярославле автобус сбил пешехода. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Вчера, 12 ноября, около 6 часов вечера в Ярославле на улице Свободы автобус №140 сбил мужчину. Пор словам очевидцев, пострадал человек сильно.

- Ситуация была такая: 140-я маршрутка решила пойти на обгон по двойной сплошной, сбила мужчину и подрезала троллейбус №1. Я ехал в троллейбусе, ему отбили зеркало заднего видения, - написал очевидец аварии в группе "Жесть Ярославль".

Как пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, пешеход госпитализирован бригадой скорой помощи в больницу.