В Ярославле открыли "горячую линию" по общественному транспорту

Замечания и предложения по работе транспорта ярославцы могут направлять на единый номер в мессенджер Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле с 12 ноября начала работать "горячая линия" по работе общественного транспорта. Все свои замечания и предложения пассажиры могут направлять на номер "Чат Транспорт Город" +7-915-973-98-78 в "WhatsUp".

- Этот номер станет прямым каналом для получения обратной связи от жителей. На основе поступивших обращений будут приняты решения о внесении изменений в работу маршрутной сети, – сказал начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский. – Мы будем информировать обратившихся в чат обо всех решениях и вносимых изменениях.

В течение двух недель (отсчет пошел с 11 ноября) в Ярославле должны увеличить количество транспорта на линиях: особенно в часы пик и там, где его не хватает. Кроме того, мэрия Ярославля должна установить электронные табло на 20 основных остановках города.