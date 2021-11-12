Ярославские гимнастки завоевали 34 медали на всероссийских соревнованиях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Государственном училище олимпийского резерва по хоккею состоялись всероссийские соревнования по художественной гимнастике «От дебюта к мастерству». В турнире участвовали около 400 спортсменок из 15 регионов страны.

Во время соревнований, участницы показывали номера с лентой, мячом, обручем, булавой, а также групповые упражнения.

- По итогам турнира, показав отличные результаты, ярославские гимнастки завоевали 18 медалей в индивидуальной программе и 16 медалей в групповых упражнениях, - сообщили в правительстве области.