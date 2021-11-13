Директор ярославского департамента здравоохранения посоветовал прививаться в мобильных пунктах

Василий Тубашов рассказал, почему мобильные пункты вакцинации удобнее поликлиник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Василий Тубашов рассказал, почему делать прививку от коронавируса в мобильных пунктах удобнее, чем в поликлиниках. В первую очередь выездные пункты удобны тем, что работают без предварительной записи. Правда, все мы помним, какие очереди скапливались там, когда ярославцы вдруг массово решали привиться.

- Естественно, бывают очереди. Но там гораздо проще пройти вакцинацию. Поликлиника, помимо вакцинации, функционирует в своем обычном режиме: работа участковых, взятие мазков, больничные. Но скоплению людей, которое мы видим, я бы обратил на это внимание, по понедельникам. Если вы часа в четыре придете в эту же поликлинику, там никого не будет, кроме врачей, - аргументировал свою точку зрения руководитель депздрава.

Вакцинация против коронавируса проводится в 38 медицинских учреждениях Ярославской области. Какие именно, можно узнать здесь.

Также можно привиться практически в каждом торговом центре Ярославля. С начала ноября вакцинация проходит также в ТЦ «Чкаловский» и ТРЦ «Флагман».