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Общество13 ноября 2021 11:01

Директор ярославского департамента здравоохранения посоветовал прививаться в мобильных пунктах

Василий Тубашов рассказал, почему они удобнее поликлиник
Полина Вачнадзе
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Василий Тубашов рассказал, почему мобильные пункты вакцинации удобнее поликлиник

Василий Тубашов рассказал, почему мобильные пункты вакцинации удобнее поликлиник

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Василий Тубашов рассказал, почему делать прививку от коронавируса в мобильных пунктах удобнее, чем в поликлиниках. В первую очередь выездные пункты удобны тем, что работают без предварительной записи. Правда, все мы помним, какие очереди скапливались там, когда ярославцы вдруг массово решали привиться.

- Естественно, бывают очереди. Но там гораздо проще пройти вакцинацию. Поликлиника, помимо вакцинации, функционирует в своем обычном режиме: работа участковых, взятие мазков, больничные. Но скоплению людей, которое мы видим, я бы обратил на это внимание, по понедельникам. Если вы часа в четыре придете в эту же поликлинику, там никого не будет, кроме врачей, - аргументировал свою точку зрения руководитель депздрава.

Вакцинация против коронавируса проводится в 38 медицинских учреждениях Ярославской области. Какие именно, можно узнать здесь.

Также можно привиться практически в каждом торговом центре Ярославля. С начала ноября вакцинация проходит также в ТЦ «Чкаловский» и ТРЦ «Флагман».