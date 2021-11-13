17 ноября пройдут публичные слушания по бюджету Ярославской области на следующий год Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

17 ноября в онлайн-режиме пройдут публичные слушания по проекту бюджета Ярославской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Прямая трансляция начнется в 16:00 на сайте правительства региона и ВКонтакте. Ознакомиться с проектом главного документа области можно на сайте Общественной палаты или на сайте Ярославской областной думы.

Вопросы и предложения можно направлять до 16 ноября по адресу volochaev@yarregion.ru.