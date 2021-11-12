Ярославцы смогут проходить срочную службу на Балтийском флоте. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

Сегодня, 12 ноября, мэр Ярославля Владимир Волков с командиром сторожевого корабля Балтийского флота ВМФ России «Ярослав Мудрый» Сергеем Коротычем подписали соглашение о сотрудничестве.

Это означает, что ярославцы смогут проходить срочную службу на Балтийском флоте. Помимо этого, запланировано заняться военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

- Также собираемся организовать проведение экскурсий для старшеклассников нашего города, чтобы они могли увидеть как устроен быт и как проходит служба моряков. Кроме того, организуем совместные спортивные и культурные мероприятия, - сообщил Владимир Волков.