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Общество12 ноября 2021 15:20

Мэрия Ярославля разрешила постройку 23 многоэтажек во Фрунзенском районе города

В новых домах смогут жить более 12 тысяч человек
Анастасия Голубева
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Мэрия Ярославля разрешила постройку 23 многоэтажек во Фрунзенском районе города

Мэрия Ярославля разрешила постройку 23 многоэтажек во Фрунзенском районе города

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 12 ноября, мэрия Ярославля опубликовала постановление, согласно которому в микрорайоне «Сокол» во Фрунзенском районе, появится еще 23 многоэтажных дома.

Также планируется более трех тысяч мест для машин, строительство нескольких детских садов и школ. По проекту, в микрорайоне «Сокол» построят 23 многоэтажки – преимущественно по 17 этажей в каждом доме, в некоторых от 9 до 12 этажей.

- Утвердить проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1 жилого района Сокол во Фрунзенском районе города Ярославля, - говорится в официальном постановлении. - Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.