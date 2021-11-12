Костромичке дали срок за пьяную езду в Ярославской области

За преступление суд приговорил женщину к 9 месяцам лишения свободы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Некрасовском районе Ярославской области сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя за рулем - 38-летнюю жительницу Костромы. За преступление суд приговорил женщину к 9 месяцам лишения свободы.

Почему такое строгое наказание? Оказалось, что костромичка уже не первый раз садится за руль в нетрезвом состоянии.

- В суде установлено, что 2019 году обвиняемая привлечена к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. В апреле 2021 года подсудимая вновь совершила аналогичное деяние на территории Некрасовского района, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

На данный момент приговор суда в законную силу не вступил.