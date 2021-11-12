С начала года «Ярэнерго» модернизировал электрические сети 0,4-10 кВ в 113 населенных пунктах

Фото Филиала «Россети Центр Ярэнерго»

В Ярославской области продолжается реализация комплексной программы филиала «Россети Центра Ярэнерго» по повышению качества и надежности электроснабжения в населённых пунктах с учётом их развития на 2021 год. Программой запланирован ряд технических мероприятий, направленных на техническое перевооружение электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ при проведении капитальных ремонтов. Все они разработаны энергетиками совместно с районными администрациями и Правительством области и учитывают обращения жителей и планы перспективного развития районов.

В частности, в сентябре энергетики заменили опоры и выполнили монтаж самонесущего изолированного провода и перекидок к домам в деревне Сменцево, поселке Мокеиха Некоузского района, деревне Колодино Некрасовского района, поселке Купанское, селе М. Брембола Переславского района, деревнях Ильинское, Мужиково Пошехонского района, деревне Филяево Ростовского МР, деревне Ульяново Тутаевского района, деревнях Болвино и Феклино Ярославского района, ул. 2-я Северная в с. Большое Село Большесельского района. В деревне Головинское и селе Скоморохово Переславского района установили новые трансформаторные подстанции.

Всего с начала 2021 года по программе специалисты филиала модернизировали 14 трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ, отремонтировали 70,4 километров, реконструировали 36,1 километров линий электропередачи в 16 районах электрических сетей «Ярэнерго».

Также в рамках работ ведется расчистка просек и подрезка крон деревьев в местах ремонта и реконструкции воздушных линий, ремонт трансформаторных подстанций. Проводимые мероприятия позволят снизить риски возникновения нештатных ситуаций и обеспечить дальнейшую надежную эксплуатацию оборудования.

- Благодаря реализации комплексной программы решаются задачи Ярэнерго по формированию в регионе современной и надежной электросетевой инфраструктуры. В рамках капитальных ремонтов и инвестиционной программы мы меняем в селах и деревнях опоры, протягиваем линии, увеличиваем мощность трансформаторных подстанций, устраняя тем самым узкие места в работе электросетевого комплекса. Также мы действуем на перспективу, создавая возможности для подключения новых потребителей в активно развивающихся населенных пунктах, – рассказал и.о. заместителя генерального директора – директор филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин.