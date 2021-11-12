Ночью в Заволжском районе Ярославля горели четыре машины

От машин практические ничего не осталось. Фото: "Ярославль Live"

12 ноября в 2:00 ночи на пульт управления МЧС поступило сообщение о том, что в Заволжском районе Ярославля на улице Папанина у дома №14 горят машины.

- По прибытию сотрудников МЧС во дворе горели два авто: "Мазда СХ-5" и "Опель Мокка". Рядом находились еще две машины: "Киа" - на иномарку огонь перешел сразу, а также "Ниссан". Его успели отогнать, но авто все равно пострадало, - сообщили спасатели.

Специалисты МЧС справились с огнем в 2:17 ночи. На месте происшествия работали 2 единицы техники и 8 человек личного состава.