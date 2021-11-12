В Ярославле пенсионер перевел мошенникам почти шесть миллионов рублей

В полиции возбудили уголовное дело. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5 600 000 рублей потерял 68-летний ярославец из-за телефонных мошенников. Мужчина лишился всех своих сбережений всего за два дня. За столь короткий срок злоумышленники в охоте за чужими деньгами "оборвали" телефон пострадавшего 21 раз.

- Пострадавший рассказал, что ему в течение двух дней на сотовый телефон звонили неизвестные, представляясь сотрудниками банка. Под предлогом предотвращения мошеннических действий с деньгами заявителя звонившие убедили мужчину установить на свой телефон стороннее приложение. После этого с его банковского счета произошло списание 1 млн. руб. Через два дня на телефон заявителя вновь позвонили неизвестные и продиктовали «безопасные счета», на которые ему необходимо перевести его денежные средства, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Мужчина сходил в три банка в Кировском, Ленинском и Заволжском районах, чтобы снять все свои деньги, а потом перевел оставшиеся 4 600 000 рублей по указанным злоумышленниками номерам.

После произошедшего в полиции возбудили уголовное дело против телефонных мошенников.