Tele2 и фонд «Навстречу переменам» определили финалистов ежегодного конкурса социальных предпринимателей

Авторы инициатив получат финансирование до 1.2 млн рублей. Фото предоставлено Tele2.

Их авторы получат начальное финансирование до 1,2 млн рублей. Награждение состоится онлайн 18 ноября в 15:00 по московскому времени.

В числе лучших – инициативы, направленные на инклюзию особенных детей, волонтерское репетиторство, создание фитнес-программ для слабослышащих и подготовку к олимпиадам подростков из малых поселений.

Финалистами конкурса в номинации «Локальный проект» стали:

Екатерина Дидик (Таганрог), проект «Слеш» – инклюзивная секция и команда чирлидеров;

Анна Чупракова (Вольск), «Путевка в жизнь» – проект по подготовке к трудоустройству выпускников коррекционных учреждений;

Михаил Курганов (Муром), АНО «Ритм» – профориентация подростков через техническое творчество.

В номинации «Масштабный проект» были определены следующие победители:

Татьяна Кавылина (Санкт-Петербург), проект FitDeaf – фитнес для глухих и слабослышащих людей;

Роман Мирошниченко (Ярославль), проект ДарIT – сбор и ремонт ненужной компьютерной техники с последующей передачей нуждающимся семьям;

Жанна Сорока (Москва), Inlife – центр адаптивных видов спорта для детей с ментальными ограничениями;

Елена Сорокина (Ульяновск), «Содействие» – движение педагогов-волонтеров, которые бесплатно занимаются с сиротами и детьми из малообеспеченных семей;

Александр Родин (Владимир), «Доминант» – центр уличных субкультур;

Тимур Маннанов (Учалы), Ассоциация наставников олимпийского движения – проект по подготовке к олимпиадам детей из отдаленных регионов;

Евгений Игнатьев (Москва), Stop-hemangioma – система дистанционного мониторинга за гемангиомами у младенцев.