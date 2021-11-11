В Рыбинске открылся детский сад, который рассчитан на 120 детей. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

В Рыбинске сегодня, 11 ноября, на улице Куйбышева открыли детский сад №94. Все основные работы в здании уже завершены - появилась новая пристройка, укреплен фундамент, отремонтированы кровля и водопровод, обновлено покрытие полов, а также выполнена внутренняя отделка корпуса.

Этот детский сад предусмотрен на 120 человек – шесть групп. В него уже пришли дети логопедической группы, а со следующей недели начнут ходить еще и трехлетние малыши.

- Для самых маленьких готовим к открытию ясельный корпус. Осталось благоустроить территорию. Документация уже прошла госэкспертизу. Прием детей планируется в декабре, - рассказал глава Рыбинска Денис Добряков.