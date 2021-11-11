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Происшествия11 ноября 2021 16:40

В Ярославле будут судить предпринимателя, который почти на полгода задержал зарплату своей сотруднице

Он платил женщине деньги не в полном объеме
Анастасия Голубева
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В Ярославле будут судить предпринимателя, который почти на полгода задержал зарплату своей сотруднице

В Ярославле будут судить предпринимателя, который почти на полгода задержал зарплату своей сотруднице

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле 44-летнего предпринимателя будут судить по статье «Невыплата заработной платы». Следствием установлено, что мужчина, являясь предпринимателем в сфере оптовой торговли овощами, частично не выплачивал деньги своей работнице. С января по май 2020 года женщина получала меньше той зарплаты, которая ей полагалась.

Помимо невыплаты полной суммы, предприниматель нарушил конституцию РФ, которая гарантирует получение денег за проделанную работу.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый в полном объеме выплатил потерпевшей имеющуюся задолженность. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.