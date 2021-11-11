Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 ноября 2021 16:10

Ярославец подозревается в убийстве своей сожительницы

Тело женщины нашли в подъезде
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ярославец подозревается в убийстве своей сожительницы

Ярославец подозревается в убийстве своей сожительницы

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле 7 ноября этого года в подъезде дома на Угличской улице нашли тело 38-летней женщины. У нее обнаружили ножевую рану в груди. В убийстве своей сожительницы подозревается 45-летний ярославец.

Установлено, что мужчина был пьян, поссорился с потерпевшей и ударил ее ножом с грудь. Она погибла почти сразу от полученной травмы, на месте происшествия.

- В настоящее время, следователями проводятся действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.