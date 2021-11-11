Ярославец подозревается в убийстве своей сожительницы Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле 7 ноября этого года в подъезде дома на Угличской улице нашли тело 38-летней женщины. У нее обнаружили ножевую рану в груди. В убийстве своей сожительницы подозревается 45-летний ярославец.

Установлено, что мужчина был пьян, поссорился с потерпевшей и ударил ее ножом с грудь. Она погибла почти сразу от полученной травмы, на месте происшествия.

- В настоящее время, следователями проводятся действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.