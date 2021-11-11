Двух рыбинцев, избивших переписчицу, заключили под стражу

Рыбинская прокуратура ходатайствовала о заключении под стражу двух мужчин, которые обвиняются в нападении на пенсионерку-переписчицу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рыбинская прокуратура ходатайствовала о заключении под стражу двух мужчин 26 и 27 лет, которые обвиняются в нападении на пенсионерку-переписчицу. Местным жителям предъявлено обвинение в хулиганстве.

ЧП произошло в подъезде дома на улице Свободы. Пьяные мужчины, один из них живет в этом доме, а второй пришел в гости, из хулиганских побуждений несколько раз ударили пожилую женщину.

Известно, что один из нападавших пошел на новое преступление, находясь на испытательном сроке: ранее он был судим за грабеж с применением насилия.

- Суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, - сообщили прокуратуре Ярославской области.

Уголовное дело расследуется Рыбинским управлением полиции.