В Рыбинске из-за аварии на мосту город утром встал в пробки

В Рыбинске столкнулись три автомобиля

Утром 11 ноября Рыбинск встал многокилометровые пробки из-за крупной аварии на мосту. Столкнулись сразу три автомобиля – «БМВ», «Датсун» и «Киа».

- С травмами госпитализирован 21-летний водитель «БМВ», - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По словам очевидцев, столкновение спровоцировал именно молодой человек: он выехал на встречную полосу и врезался в «Датсун», которой управлял 42-летний мужчина. От удара «БМВ» отбросило в «Киа».

Судя по фотографиям с места аварии, «БМВ» уже вряд ли подлежит восстановлению. Остальные машины пострадали не так сильно.

Из-за столкновения на мосту была открыта всего одна полоса, что и спровоцировало возникновение заторов.