В Рыбинске установят 40-метровое колесо обозрения

В следующем году в Волжском парке Рыбинска установят колесо обозрения. Посмотреть на Волгу, мост, собор, старый центр и Усть-Шексну можно будет с 40-метровой высоты. Колесо планируют установить новое, с отапливаемыми кабинками и кондиционерами, поэтому работать оно будет круглый год. На проект направят 40 миллионов рублей.

Сейчас инвесторы и городские департаменты определяют место в парке, где будет стоять колесо обозрения.

- Поможем предпринимателям подобрать земельный участок, проведем необходимые процедуры. Мы заинтересованы в появлении новых мест активности и развлечений в Рыбинске, всегда готовы поддержать креативные идеи и проекты развития, - сказал глава города Денис Добряков.