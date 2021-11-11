Депутаты проверили качество ремонта проспекта Авиаторов в Ярославле: уже видны следы разрушений

Дорогу ремонтируют по проекту «Безопасные и качественные дороги» Фото: Муниципалитет Ярославля

Депутаты муниципалитета Ярославля и представители ДГХ по просьбе ТОС «Тверицы» выехали на проспект Авиаторов, чтобы проверить, как там идет ремонт. На участке от проспекта Авиаторов до Тверицкой набережной идут работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» и качество этих работ вызвало немало нареканий.

Было обнаружено большое количество недочетов. Плохо закреплено ограждение над рекой Урочь. Видны стыки между асфальтовым покрытием. В этих стыках скапливается вода, что в скором времени приведет к разрушению полотна.

Есть претензии и к качеству материала на тротуарах. На пешеходной зоне, которую сделали около недели назад, уже видны следы разрушений.

По итогу совещания было решено направить в адрес мэра Ярославля письмо с указанием обнаруженных недочетов. Все замечания должны быть учтены при приемке объекта.