Ярославец устроил стрельбу в центре города: Видео

Полиция оказалась оперативнее и перехватила мужчину раньше. Фото: читатель "КП-Ярославль"

10 ноября около 23:50 вечера в Ярославле неизвестный мужчина устроил стрельбу на улице Большая Октябрьская.

- Не понятно что это за пистолет на 100%. Может пневматика, а может мелкокалиберный. Было три выстрела вдоль дороги и один в воздух. Чуть позже за стрелявшим мужчиной вышла женщина и хотела его забрать, - сообщил источник "КП-Ярославль".

Но полиция оказалась оперативнее и перехватила мужчину раньше, чем его успела увести неизвестная женщина.

- Полиция сработала быстро и тихо. Аккуратно подъехали, их никто не заметил, - дополнил источник "КП-Ярославль".