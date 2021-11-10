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Общество10 ноября 2021 22:15

В Ярославле пьяный охранник обматерил маму пациентки детского отделения

Как рассказывает женщина, до этого он испугал ребенка
Влада Красоткина
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Руководство попросило не публиковать видео. За это женщина потребовала извинений от пьяного на работе. Фото: скриншот из видео "Viola7950"

Руководство попросило не публиковать видео. За это женщина потребовала извинений от пьяного на работе. Фото: скриншот из видео "Viola7950"

Скандальный случай произошел в областной больнице Ярославля: детское терапевтическое отделение под защитой пьяного охранника, который оскорбляет родителей маленьких пациентов отборным матом. Да и самих малышей тоже пугает. Об этом рассказала мать одной из пациенток.

- Ко мне подошла девочка, которая лежала без родителей. Она в часы приема захотела выйти. За что охранник полез на нее драться, орать матом. Девочка подошла ко мне и попросила помощи. Вот поэтому я стала снимать видео, - рассказывает мама пациентки, которая обратила внимание на проблему.

Женщина пошла на пост охраны, чтобы разобраться в ситуации, но объяснений так не получила - только матерные слова. Сотрудник ЧОПа действительно был в нетрезвом виде, хамил, невнятно говорил и запугивал.

— В нефрологии находится такой охранник. Он не в адекватном состоянии. Пьяный охраняет детей, — комментирует происходящее женщина.

— Имя, фамилию мне ваши говорите! — продолжает женщина.

— Пошла на ***, — заявил ей охранник в ответ.

Ярославне удалось связаться с директором организации, в которой работает ЧОПовец. Руководство попросило не публиковать видео. За это женщина потребовала извинений от пьяного на работе. Но охранник так и не объявился.