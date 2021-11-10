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Общество10 ноября 2021 20:43

В Ярославле закончили расследование по делу водителя, который насмерть наехал на 3-летнюю девочку

Дело передано на рассмотрение в суд
Влада Красоткина
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Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: СУ СКР по Ярославской области

Следственный комитет по Ярославской области завершил расследование уголовного дела в отношение 62-летнего водителя городского автобуса, который 26 августа насмерть наехал на 3-летнюю девочку.

- Обвиняемый, являясь водителем рейсового пассажирского автобуса, не надлежащим образом, осуществив высадку пассажиров на остановке общественного транспорта «улица Елены Колесовой» на Тутаевском шоссе города Ярославля, совершил наезд на 3-летнего ребенка, - рассказали в пресс-службе СКР России по Ярославской области.

Ребенок был экстренно госпитализирован в больницу, но травмы были несовместимы с жизнью. Милашка скончалась в отделении реанимации.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.