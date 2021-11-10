В Ярославле на улице Машиностроителей бегал обнаженный мужчина

После пробежки "спортсмен" в таком же виде ехал в маршрутке №85. Фото: "Заволга. Ярославль"

В Заволжском районе Ярославля обнаженный мужчина устроил "забег" на улице Машиностроителей ранним утром 10 ноября. Местные жители были очень удивлены, когда открыли шторы и увидели из окна раздетого человека. Позже выяснилось, что бегун известен большей части за Волги.

- Все нормально. Он всегда в это время там бегает, - написал Андрей М. в группе "Заволга. Ярославль".

Также жители рассказали, что после пробежки "спортсмен" в таком же виде ехал в маршрутке №85.

- Он со мной в маршрутке ехал. Прикрывался синей тряпкой. Мы были в шоке. Пассажиры все смотрели: кто улыбался, кто отворачивался.

"КП-Ярославль" обратилась в полицию, чтобы узнать подробности о произошедшем, но оказалось, что на бегуна никто никогда не подавал заявления.