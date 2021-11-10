На заседаниях правительства Ярославской области будут обсуждать проблемы, озвученные ярославцами в соцсетях

Врио губернатора изменил привычный формат работы правительства Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев принял решение изменить привычный формат заседания правительства региона. Теперь, помимо запланированных вопросов, в повестку дня будут включать проблемы, о которых ярославцы рассказали в социальных сетях.

– Мы будем постоянно анализировать весь спектр обращений, выявлять самые острые темы и включать их в повестку дня, - сказал Михаил Евраев.

Врио главы региона попросил установить ему на рабочий компьютер тепловую карту с информацией обо всех обращениях граждан, публикуемых в соцсетях.