Катка на Советской площади в Ярославле не будет

Из-за эпидемиологической ситуации от катка на Советской площади в Ярославле решили отказаться Фото: Правительство Ярославской области

В этом году каток на Советской площади в Ярославле заливать не будут. Об этом сообщил заместитель начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города Александр Зайцев. Такое решение принято из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе. Ежедневно главный каток города посещали около двух тысяч человек, а контролировать поток желающих активно провести свободное время практически невозможно.

Однако депутаты муниципалитета с решением мэрии не согласились и рекомендовали городским властям все же проработать возможности открытия катка на Советской площади. Тем более, что в других районах города ледовые площадки будут работать.

Правда, их количество депутатов не устроило. По мнению народных избранников, хоккейных кортов и ледовых площадок слишком мало.