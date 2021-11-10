На площади Дерунова в Рыбинске начали консервировать фонтан

В Рыбинске начали готовить фонтан к зиме. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

В Рыбинске приступили к консервации фонтана на площади Дерунова. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава города Денис Добряков.

- Новый объект технически непростой, имеет сложные инженерные конструкции. Чтобы избежать разрыва трубопровода зимой, необходимо сейчас все осушить и закрыть сети от осадков, - написал он.

Одновременно с консервацией фонтана укладывают плитку на тротуарах и формируют газон. Весной его засеют травой.