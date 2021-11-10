Ярославцам объяснили, почему рано утром в городе не горят фонари

Раннее отключение фонарей происходило из-за сбоя программного обеспечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

На общегородском совещании в мэрии Ярославля, горожанам пояснили, почему рано утром на улицах не горят фонари.

- Поступают жалобы на ранее отключение освещения. Сейчас световой день сильно сократился, и в 7 утра, когда идет отключение, люди идут на работу, а во дворе темно, - сказал мэр города Владимир Волков.

По словам энергетиков, раннее отключение в последние дни происходит из-за сбоя программного обеспечения. Проблема выявлена и устранена: отключение уличного освещения будет происходить, как и положено – в 7:50.