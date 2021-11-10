Глава Рыбинска рассказал о заказе негативных публикаций о нем. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

На своей странице ВКонтакте глава Рыбинска Денис Добряков рассказал о заказе серии негативных публикаций о нем. Причем, интересовал анонима не региональный, а федеральный уровень распространения информации. О поступившем заказе Дениса Добрякова предупредил один известный телеграмм-канал. Предупредил – и сделал встречное предложение: 250 тысяч рублей – одна ответная публикация, 1 миллион – 5 публикаций и 1,5 миллиона – 10 публикаций.

- Авторы канала - совершенно коммерческие ребята - не таясь предлагают встречную сделку. Кто заплатит больше, у того и правда. Торговать своим именем я не буду. Скрывать мне нечего. Столько прокурорских проверок, сколько проходят главы городов, не проходит ни один сотрудник спецслужб, - написал глава города.

И предложил анонимному заказчику не тратить зря деньги.

- Если уж совсем некуда девать, в городе огромное количество объектов и проектов, которые нуждаются в финансировании. Я даже благодарственное письмо лично вручу. В рамке, - сказал Денис Добряков.