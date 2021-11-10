Врио губернатор Ярославской области поручил подрядчикам срочно закончить дорожный ремонт в регионе

На данный момент подрядчики сдали уже 45 объектов, на восемнадцати еще идут работы. Фото: Правительство Ярославской области

Врио губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил подрядчикам завершить ремонт дорог до 20 ноября. Качество работы будут проверят профильные ведомства, а глав районов обязали заключить новые дорожные контракты на грядущий год.

- В Ярославле в следующем году должно быть отремонтировано 39 объектов, а заключено всего два контракта. Также не заключены контракты в Тутаевском и Ярославском районах. Разработка проектно-сметной документации, экспертизы, выход на торги, заключение контрактов – все этапы должны пройти в этом году, чтобы в следующем не тратить на это время и приступить непосредственно к работам, - – сообщил Михаил Евраев.

На данный момент подрядчики сдали уже 45 объектов, на восемнадцати еще идут работы. На 13 объектах нарушены условия контрактов. В этот список входит и региональная дорога Тутаев – Шопша. Сейчас благоустройство на особом контроле.