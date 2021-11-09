В Ярославской области назначили нового начальника УФСИН

В уголовно-исполнительной системе Юрий Емец служит более 20 лет Фото: УФСИН России по Ярославской области

9 ноября в Ярославской области на пост руководителя территориального органа ФСИН России назначили полковника внутренней службы Юрия Емца.

- Юрий Евгеньевич за время службы зарекомендовал себя как добросовестный, компетентный, целеустремленный и ответственный профессионал, который прошел длительный трудовой путь. В уголовно-исполнительной системе он служит более 20 лет и обладает всеми необходимыми деловыми качествами руководителя, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

За свою карьеру Юрий Емец успел поработать в системе ФСИН Красноярского края и в ГУФСИН Новосибирской области.