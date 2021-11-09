В центре Ярославля иномарка влетела в столб. ФОТО: группа "Подслушано у водителей" ВКонтакте

В Ярославле на Юбилейной площади сегодня, 9 ноября, произошло ДТП. «Ниссан» на полной скорости врезался в столб у нерегулируемого пешеходного перехода. Пешеходы только вступили на «зебру» с другой стороны дороги, поэтому, к счастью, под колеса иномарки никто не попал.

За рулем «Нисана» находилась 42-летняя женщина, она в ДТП не пострадала. По каким причинам водитель не справился с управлением машины, еще предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции. На кадрах видео видно, как автомобиль на большой скорости мчится по дороге, уходит вправо и врезается в столб.

В этой ситуации больше всего удивляет реакция очевидцев: пешеходы спокойно проходят мимо, мимо проезжают и автомобили. Никто, по крайней мере в первые секунды после ДТП, не подошел поинтересоваться состоянием водителя.