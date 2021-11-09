На строительство детской поликлиники в Ярославле из федерального бюджета выделено 30 миллионов рублей

В Ярославле завершается строительство детской поликлиники на улице Попова Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле завершается строительство детской поликлиники на улице Попова. Ввод объекта в работу запланирован на 2022 год. В клинике разместят рентгенологическое, стоматологическое и педиатрическое отделения, зал ЛФК, кабинет массажа, бассейн для малышей до года, игровые комнаты. В день планируют принимать до 500 юных пациентов.

Как сообщает правительство Ярославской области, на строительство детской поликлиники из федерального бюджета выделено 30 миллионов рублей. В августе председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее увеличить цены госконтрактов на строительство до 30%. Связано это с ростом цен на строительные ресурсы.

- В адрес Минстроя поступили предложения от более чем 60 регионов. Первым трем пилотным областям, в том числе и Ярославской, заявки уже одобрили, - сообщил директор департамента строительства региона Виктор Жучков.