Мэр Ярославля отчитал главу Дзержинского района за самоустранение от работы во дворах

Сегодня, 9 ноября, на общегородском совещании в мэрии Ярославля обсуждали реализацию программы «Решаем вместе!», в рамках которой в городе благоустроивают дворы.

В Дзержинском районе работы идут на улице Урицкого у домов №№22, 26 и 28. На данный момент уже демонтирован бортовой камень и старые деревья, сейчас идет монтаж бортового камня и асфальтирование тротуаров.

Владимир Волков отметил глав всех районов за работу по программе и отдельно обратился к главе Дзержинского района Екатерине Мусиновой. Правда, не со словами благодарности, а с критикой.

- Екатерина Юрьевна, единственная самоустранившаяся. Вы не просто не уделяете должного внимания работе, вы не появляетесь на территории. Вместо вас фактически Ярослав Владимирович (Овчаров – прим.ред.) ежедневно проводит рабочие группы, встречается с подрядчиками. Так не годится, мы так не можем работать. Срок был до 15 ноября. Да, время еще есть. Двор на Урицкого фактически самый сложный из всей программы. Я вас прошу усилить работу, ежедневно утром и вечером бывать на объектах. Хотелось бы к концу месяца этот двор закончить, - сказал Владимир Волков.

Екатерина Мусинова в ответ промолчала.