В Ярославле скончался чиновник областного правительства

Скончался 37-летний чиновник регионального правительства Александр Бунтов. Фото: со страницы Людмилы Соловьевой

В Ярославле скончался 37-летний чиновник регионального правительства Александр Бунтов. Он служил заместителем начальника отдела по работе с институтами гражданского общества Департамента общественных связей. О смерти Александра сообщили его коллеги.

- После долгой и злой болезни ушел наш коллега и единомышленник Александр Бунтов.

Один из тех, на кого можно было положиться без лишних слов и долгих объяснений. Немногословный, эрудированный, надежный. Человек, чья поддержка и юмор не раз выручали нас в непростые моменты.

Саша был борцом и сделал все, чтобы оставаться с родными как можно дольше. Он был единственным сыном. Приношу глубочайшие соболезнования родителям и близким, - написала на своей странице в "Фейсбук" Людмила Соловьева.

Также Александр Бунтов преподавал на кафедре социально-политических теорий в ЯрГУ имени Демидова. Прощание состоялось 9 ноября в Ритуальном зале Больницы №9.