В отношении руководителя ярославского клуба «Десантник» возбуждено административное дело

Суд по административному делу состоится в ближайшее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении Андрея Палачева, руководителя военно-патриотического клуба «Десантник», возбуждено административное дело. Андрей Палачев может быть оштрафован за нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и развитию.

Речь идет о скандальном перфомансе, который юные десантники устроили на сцене ДК Добрынина во время концерта в честь 20-летия клуба. Одного из юношей взяли на руки, ему на живот положили блок с надписью «Смерть …» (людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией – прим.ред). После чего блок разбили кувалдой. Это выступление вызвало большой резонанс. Многие восприняли его как призыв к насилию, другие посчитали, что употребление подобной лексики недопустимо несовершеннолетними детьми и в присутствии несовершеннолетних детей. В итоге было написано заявление в правоохранительные органы.

Суд по административному делу состоится в ближайшее время.