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Общество9 ноября 2021 11:50

В Ярославле на Юбилейном мосту машины массово пробили колеса

Выстроилась вереница поврежденных автомобилей
Влада Красоткина
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Об авариях рассказали местные жителей, которые по дороге домой увидели мигающую колонну из авто. Фото: "Дороги Ярославля"

Об авариях рассказали местные жителей, которые по дороге домой увидели мигающую колонну из авто. Фото: "Дороги Ярославля"

Вечером 8 ноября в Ярославле около дюжины машин пробили колеса на Юбилейном мосту. Об автомобилях, стоящих на "аварийках" в социальных сетях рассказали другие водители.

- У нового моста объявлен конкурс на пробитое колесо. В сторону Заволги где-то 12-13 машин стоят на аварийке. И в направлении города тоже знатные ямки есть, - пишут очевидцы в группе "Дороги Ярославля".

В департаменте дорожного хозяйства пообещали, что утром 9 ноября на мосту начнется ремонт:

- Выдано предписание на устранение аварийной ямочности. Сегодня на этом участке установят дополнительные дорожные знаки, завтра приступят непосредственно к работам.