Ярославец сбежал от любимой женщины на угнанном эвакуаторе

В полицию Ленинского района Ярославля обратился местный житель с заявлением об угоне эвакуатора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Ленинского района Ярославля обратился местный житель с заявлением об угоне эвакуатора, стоимостью около 1 миллиона рублей.

Подозреваемого в угоне техники быстро задержали. 46-летний ранее судимый мужчина не стал отпираться и рассказал, как дело было. Оказалось, что он поссорился со своей знакомой и решил от нее уехать. Вышел во двор и стал выбирать транспорт, на котором можно добраться до дома. В пользу эвакуатора сыграло то обстоятельство, что дверь его кабины легко открылась. Ярославец сел за руль и поехал, но путь ему преградила канава, в которой машина и застряла.

- Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование этого уголовного дела продолжается, также полицейскими установлена причастность мужчины к попытке кражи автомобиля в Угличском районе, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.