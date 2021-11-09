Врио губернатора Ярославской области вылечился от COVID-19

Михаил Евраев вышел с больничного и собирается ехать в Даниловский район Фото: Олег УКЛАДОВ

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев вылечился от COVID-19 и сегодня собирается приступить к нормальному рабочему режиму.

- Сдал ПЦР-тест – результат отрицательный. Повторный тест показал аналогичный результат. Спасибо всем за поддержку! На своем опыте могу сказать: вакцина работает, - написал на своей странице в Instagram Михаил Евраев.

По словам врио главы региона, чувствует он себя уже хорошо, но остался небольшой кашель, поэтому приходится делать дыхательную гимнастику.

В ближайшее время Михаил Евраев планирует провести несколько рабочих встреч, в планах на следующую неделю – поездка в Даниловский района.

- Пишите в комментариях, какие объекты стоит посетить, на что обратить внимание, - попросил жителей области Михаил Яковлевич.

Ярославцы сразу же попросили обратить внимание на дороги и "заняться Ярославлем, который давно не видел хозяйственных рук".