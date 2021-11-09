Бесплатные катки в Ярославле – 2021: адреса

В Ярославле откроют 19 бесплатных катков
Фото: Олег ЗОЛОТО
Как только установится подходящая погода, в Ярославле начнут заливать катки. В этом году планируют оборудовать 19 бесплатных катков во всех районах города.
Кировский район:
- улица Победы, 15А,
- улица Салтыкова-Щедрина.
Ленинский район:
- улица Щапова, 14,
- улица Чкалова, 26,
- улица Добрынина, 25Г.
Дзержинский район:
- Красноперевальский переулок, 4,
- Тутаевское шоссе, 62А.
Красноперекопский район:
- улица 8 Марта, 14,
- улица Лесная, 5,
- парк «Рабочий сад».
Фрунзенский район:
- улица Щепкина, 10,
- улица Калинина, 35А,
- проспект Фрунзе, 58,
- Московский проспект, 133.
Заволжский район:
- улица Алмазная, 1 корп.7,
- стадион «Каучук»,
- проспект Авиаторов, 84,
- улица Клубная, 19,
- улица 3-я Яковлевская, 31.
Для тех, у кого нет коньков, будет работать их прокат. Стоимость от 100 до 150 рублей в час.