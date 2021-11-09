Бесплатные катки в Ярославле – 2021: адреса

В Ярославле откроют 19 бесплатных катков Фото: Олег ЗОЛОТО

Как только установится подходящая погода, в Ярославле начнут заливать катки. В этом году планируют оборудовать 19 бесплатных катков во всех районах города.

Кировский район:

- улица Победы, 15А,

- улица Салтыкова-Щедрина.

Ленинский район:

- улица Щапова, 14,

- улица Чкалова, 26,

- улица Добрынина, 25Г.

Дзержинский район:

- Красноперевальский переулок, 4,

- Тутаевское шоссе, 62А.

Красноперекопский район:

- улица 8 Марта, 14,

- улица Лесная, 5,

- парк «Рабочий сад».

Фрунзенский район:

- улица Щепкина, 10,

- улица Калинина, 35А,

- проспект Фрунзе, 58,

- Московский проспект, 133.

Заволжский район:

- улица Алмазная, 1 корп.7,

- стадион «Каучук»,

- проспект Авиаторов, 84,

- улица Клубная, 19,

- улица 3-я Яковлевская, 31.

Для тех, у кого нет коньков, будет работать их прокат. Стоимость от 100 до 150 рублей в час.