Клиенты СберМаркета получат 20% от суммы заказа бонусами СберСпасибо в Зеленый день

СберМаркет, сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из любимых магазинов, присоединяется к Зелёному дню - ежегодной акции, приуроченной ко дню рождению СберБанка.

В этом году он приурочен к круглой дате - 180-летию со дня основания СберБанка. Его клиентами за это время стали миллионы граждан России. В Зеленый день их ждет масса специальных предложений и акций, получить которые можно даже не выходя из дома.

11 12 ноября при заказе в СберМаркете клиентам, у которых есть банковская карта СберБанка с подключенными Спасибо, будет начислено 20% от суммы заказа бонусами СберСпасибо, но не более 1000 за каждый заказ. Все накопленные бонусы СберСпасибо пользователи сервиса смогут вновь использовать при заказе в СберМаркете - с их помощью можно получить скидку на заказ до 99% от суммы (действует с 10 ноября по 10 декабря).

Информацию о скидках и акциях можно будет узнать 11 и 12 ноября на сайте www.sber.ru/greenday. Свои предложения подготовили сервисы и компании

экосистемы: Okko, СберМегаМаркет, SberDevices, СберСтрахование, СберИнвестиции. Ключевые банковские предложения будут объявлены 10 ноября. Специальные предложения будут распространяться на вклады, потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, а также другие продукты Банка.

СберМаркет - федеральный сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости, работающий в 83 субъектах России - от Калининграда до Владивостока. Партнеры СберМаркета - более 80 федеральных и региональных ретейлеров, включая METRO, «Ашан», «Ленту», «Магнит» и другие торговые сети.

Курьеры и эксперты по закупкам, сотрудничающие со СберМаркетом, доставляют заказы в часовой интервал из гипермаркетов с большим ассортиментом и от 20 минут - из локальных магазинов и супермаркетов. В октябре СберМаркет начал доставлять безрецептурные лекарства из аптечных сетей в формате быстрой доставки от 20 минут, на первом этапе новая услуга доступна в Москве и Санкт-Петербурге.