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Общество9 ноября 2021 9:27

В Ярославле изменился маршрут автобуса №55

По новому маршруту автобус будет ходить до окончания ремонта улицы Красноборской
Полина Вачнадзе
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В Ярославле изменился маршрут автобуса №55 «Машприбор» - Ярославль Главный»

В Ярославле изменился маршрут автобуса №55 «Машприбор» - Ярославль Главный»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле изменился маршрут автобуса №55 «Машприбор» - Ярославль Главный».

- На участке между остановками «Улица Саукова» и «Улица Линейная» в обоих направлениях автобусы будут следовать с объездом по улице Серго Орджоникидзе, проспекту Машиностроителей, проспекту Авиаторов, - пояснили в пресс-службе мэрии города.

Остановки «Улица Ляпидевского» не будет, ближайшая к ней – остановка «Улица Красноборская» (на проспекте Авиаторов).

По измененному маршруту автобус №55 будет ходить до окончания ремонта на улице Красноборской.