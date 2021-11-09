В Ярославле изменился маршрут автобуса №55 «Машприбор» - Ярославль Главный» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле изменился маршрут автобуса №55 «Машприбор» - Ярославль Главный».

- На участке между остановками «Улица Саукова» и «Улица Линейная» в обоих направлениях автобусы будут следовать с объездом по улице Серго Орджоникидзе, проспекту Машиностроителей, проспекту Авиаторов, - пояснили в пресс-службе мэрии города.

Остановки «Улица Ляпидевского» не будет, ближайшая к ней – остановка «Улица Красноборская» (на проспекте Авиаторов).

По измененному маршруту автобус №55 будет ходить до окончания ремонта на улице Красноборской.