В Ярославле не будут строить магазин во дворе на улице Нефтяников Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле на улице Нефтяников во дворе между домами №25 и №27 магазин строить не будут. На прошлой неделе представители власти встретились с местными жителями, которые были против постройки, и обсудили все, что волновало обе стороны.

– Люди обеспокоены, что под этой территорией проходит газовая труба и возведение здания может нарушать нормы и правила. Мы сразу взяли ситуацию на особый контроль, – рассказал и. о. заместителя председателя правительства региона Виктор Неженец. – Сегодня к нам поступила официальная информация от компании АО «Газпром газораспределение Ярославль» о том, что по границе застраиваемого земельного участка проходит газовая труба высокого давления, являющаяся источником повышенной опасности.

Оказалось, что эта информация не соответствует той, которая была указана в градостроительном плане этого участка. Опираясь на данные этого документа, мэрия города разрешила возведение магазина на территории между жилыми домами. Сейчас выявлены законные основания для отмены строительства.

- Органами местного самоуправления подготовлен градостроительный план земельного участка, на базе которого сформирована вся проектно-сметная документация. На ее основе ранее и было выдано законное разрешение на строительство магазина общей площадью 518 квадратных метров, - отметили в правительстве региона.