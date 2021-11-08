Каток повредил новую велодорожку в Волжском парке Рыбинска. ФОТО: администрация Рыбинска

В Волжском парке Рыбинска завершается благоустройство. На данный момент готовность объекта составляет 90%. Но возникли проблемы с велодорожкой – разметку на ней повредил каток.

- При укладке съездов к набережной по пластиковой разметке проехал каток. Конечно, пластик не смог выдержать такую нагрузку и разрушился. А в целом этот материал разметки достаточно долговечный и простоит не один год, - сказал первый заместитель главы Рыбинска Алексей Рябченков.

Пришлось переделывать и пешеходные дорожки, на некоторых участках которых выявили покрытие ненадлежащего качества.

Также подрядчику осталось установить линии электроосвещения и малые строительные формы, вывезти весь строительный мусор.