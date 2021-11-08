МЧС предупредило ярославцев о сильных порывах ветрах и гололеде на дорогах Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС сообщает, что в отдельных районах Ярославской области с 18 часов 8 ноября до 18 часов 9 ноября возможны порывы ветра до 15 м/с, а также гололед на дорогах.

- Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с работой транспорта, увеличение количества ДТП, повреждения линий связи, обрушения старых крыш, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Также, возможны случаи травматизма. Пешеходом и автомобилистам следует быть осторожнее в ближайшие дни.