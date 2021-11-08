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Общество8 ноября 2021 15:00

В одной из деревень Ярославской области построят фельдшерско-акушерский пункт

Его стоимость – пять миллионов рублей
Анастасия Голубева
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В одной из деревень Ярославской области построят фельдшерско-акушерский пункт

В одной из деревень Ярославской области построят фельдшерско-акушерский пункт

Фото: Олег УКЛАДОВ

В деревне Михайловское Ростовского районе Ярославской области построят фельдшерско-акушерский пункт, стоимостью пять миллионов рублей. Площадка для него уже выбрана, в декабре объект должен быть готов.

– Нового ФАПа люди очень ждут. Он будет теплым и комфортным как для пациентов, так и для фельдшера, – отметила главный врач Ростовской центральной районной больницы Наталья Овечкина. – У здания будут сантехническая разводка и необходимый комплект аппаратуры для оказания медицинской помощи.

В пункте также поставят электрокардиограф, кольпоскоп, дефибриллятор, стерилизатор, спирограф и гинекологическое кресло. Также запланировано благоустройство прилегающей к зданию территории.